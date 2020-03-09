Suriye'nin Humus kentinden yola çıktı, Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçti.

Uzun bir yolculuğun ardından Almanya'ya ulaştı.

Barınma merkezinde kaldı, yasal oturma iznini aldıktan sonra da iş hayatına atıldı.

Baba mesleği olan yemek sektörüne girdi.

Nasan Daqa, Almanya'nın başkenti Berlin'deki başarılı iş insanlarından, sığınmacılardan yalnızca biri.

İşlettiği restoranda 8 çalışan var.

Suriye'de babasıyla birlikte çalıştıkları lokantada bulunan tüm lezzetleri Berlin'e taşımış.

Restoranı Berlin'de Suriyelilerin ve yabancıların yoğun olarak bulunduğu Neukölln bölgesinde.

Ancak müşterileri arasında Almanlar da var.

Nasan Daqa son günlerde Avrupa'ya, özellikle de Almanya'ya gelmek isteyen Suriyeliler için de umutlu konuştu.

"Buraya gelmek isteyen, mesleği olan, Suriye'de başarılı olan insanlar burada da mutlaka başaracaklardır. Buraya gelecek Suriyelilerin de kendi ayakları üzerinde durmasını ve iş yerlerini açmasını, Alman devletine de vergi anlamında işçi çalıştırma olsun katkı vermesini diliyorum."