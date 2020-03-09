Alman hükümeti, sığınmacı çocukların durumu ile ilgili insani bir çözüm bulma konusunda Avrupa Birliği kapsamında çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bu kapsamda Yunan adalarında zor şartlarda yaşayan bin ila bin 500 sığınmacı çocuğun Avrupa ülkelerine kabul edilebileceği açıklandı.

AB içinde, önümüzdeki günlerde, bir gönüllüler koalisyonu oluşturulmaya çalışılacak.

Bu ekip, 14 yaşın altındaki bu çocukların Avrupa’ya götürülmesi konusunda çalışacak.

AB gönüllüler koalisyonu oluşursa, Almanya da çocukların bir bölümünü ülkeye kabul edecek.

Sığınmacıların ne zaman kabul edileceğine ilişkin bilgi verilmedi.

