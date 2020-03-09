Haber Giriş: Kaynak: AFP
Almanya, Yunan adalarındaki sığınmacı çocuklar için harekete geçti
[Fotoğraf: Reuters]
Sığınmacı politikası ile uzun süredir eleştirilerin odağında olan Avrupa Birliği (AB), Yunan adalarındaki bin 500 sığınmacı çocuğa kapılarını açmaya hazırlanıyor. Açıklama Almanya'dan geldi.
Alman hükümeti, sığınmacı çocukların durumu ile ilgili insani bir çözüm bulma konusunda Avrupa Birliği kapsamında çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Bu kapsamda Yunan adalarında zor şartlarda yaşayan bin ila bin 500 sığınmacı çocuğun Avrupa ülkelerine kabul edilebileceği açıklandı.
AB içinde, önümüzdeki günlerde, bir gönüllüler koalisyonu oluşturulmaya çalışılacak.
Bu ekip, 14 yaşın altındaki bu çocukların Avrupa’ya götürülmesi konusunda çalışacak.
AB gönüllüler koalisyonu oluşursa, Almanya da çocukların bir bölümünü ülkeye kabul edecek.
Sığınmacıların ne zaman kabul edileceğine ilişkin bilgi verilmedi.
Etiketler: almanya sığınmacı çocuk yunan adalarıSon Güncelleme: 9 Mart 2020 Pazartesi 10:58
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