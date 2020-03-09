Amerika Birleşik Devletleri'nde polis şiddetine bir yenisi daha eklendi.

Tepkilere neden olan görüntü New York'ta kaydedildi.

Bir grup polis ihbar üzerine Gayle adlı siyahi genci gözaltına almak istedi. Suçunun ne olduğunu anlamayan genç, polise defalarca gözaltı gerekçesini sordu.

Ancak yanıt alamadı.

Önce yere yatırıldı, ardından 8 polisin şiddetine maruz kaldı. Polislerden biri genç çocuğun bileğine ayağını bastı.

Arbedenin ardından genç gözaltına alındı, ancak sosyal medyada hızla yayılan görüntüler tepkilere yol açtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.