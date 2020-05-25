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Meksika'da COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 215 kişi öldü
Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 215 kişi hayatını kaybetti.
Meksika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede COVID-19 vaka sayısı 2 bin 764 artarak 68 bin 620'ye yükseldi.
COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 215 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 7 bin 394'e çıktı.
Sağlığına kavuşanların sayısı toplamda 47 bin 424 oldu.
Meksika'da ilk COVID-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.
Etiketler: meksika koronavirüs vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 10:22
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