Haber Giriş: Kaynak: AA
Brezilya'da ölü sayısı 22 bin 666'ya yükseldi
Brezilya'da COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 653 artarak 22 bin 666'ya yükseldi. Vaka sayısı ise 363 bin 211'e ulaştı.
Breziya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede COVID-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 653 artarak 22 bin 666'ya yükseldi.
Ülkedeki vaka sayısı 5 bin 372 artışla 363 bin 211'e ulaştı.
COVID-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke konumunda bulunuyor.
Etiketler: brezişya koronavirüs vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 09:52
Son Haberler
- 09:55
- 10:00
- 09:49
- 09:40
- 09:25
Sıradaki Haber
Almanya’da can kaybı 8 bin 371’e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz