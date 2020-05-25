Haber Giriş: Kaynak: DHA
Almanya’da can kaybı 8 bin 371’e yükseldi
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 371’e, vaka sayısı ise 180 bin 328’e ulaştı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı.
Ülkede can kaybı son 24 saatte 5 kişi artarak 8 bin 371’e ulaştı.
Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 342 artışla 180 bin 328’e yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 5 kişi artarak 8 bin 371'e ulaştı.
Etiketler: almanya koronavirüs vaka sayısı ölü sayısı kovid19Son Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 09:25
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