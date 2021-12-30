Meksika'nın başkenti Meksiko'da yükseltilmiş metro üst geçidinde yaşanan trajedinin ardından incelemeler devam ediyor.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, yükseltilmiş metro üst geçidinin kaynak ve çelik yapılarında 21 çatlak daha tespit edildi.

Çatlaklar çökmeyen diğer kısımda

Uzmanlar tarafından incelenen yapıda yürütülen çok yönlü araştırmalar, geçitteki zayıf kaynaklama, eksik bağlantı sapmaları gibi inşaat kusurlarının yanı sıra kötü tasarımın ölümcül kazaya neden olduğunu ortaya koydu.

Yeni tespit edilen çatlaklar hattın çökmeyen diğer kısmında bulunuyor.

Daha fazla kusur olabilir

Söz konusu incelemenin henüz 3’te 1’i tamamlanırken, yapıda daha fazla kusurun bulunduğu tahmin ediliyor.

Meksiko'da 3 Mayıs'ta metro üst geçidinin, üzerindeki tren vagonlarıyla çökmesi sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, 70 kişi yaralanmıştı.