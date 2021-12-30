Araçlarında cep telefonu kullanan sürücüler tespit edilemeyecekleri düşüncesiyle rahat hareket edebiliyordu.

Polis,araç kullanırken cep telefonu kullananları yalnızca yanlarına yaklaşarak yakalayabiliyordu.

Yeni yüksek teknolojili kameralar, araba ön camlarından yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekiyor.

Otomatik sistem, geçen her arabanın ön camından çekilen yüksek çözünürlüklü fotoğrafları da anında analiz etmek için yapay zeka yazılımı kullanıyor.

Ortaya çıkan sonuç korkutucu

İngiltere'de başlatılan pilot uygulamada kameralara binlerce sürücü yakalandı.

6 ayda 15 bin cep telefonu kullanan sürücü kameralara yakalanırken, her 200 sürücüden birinin araç kullanırken cep telefonu kullandığı ortaya çıktı.

Pilot uygulama her zaman veri toplamadığı ve tüm şeritleri izlemediği için 15 bin rakamının çok daha yüksek olmasının muhtemel olduğu belirtiliyor.

Kameraları üreten teknoloji firması Jenoptik'ten Geoff Collins buna rağmen ortaya çıkan rakamın çok korkutucu olduğunu söyledi.

Kameralar, genel kullanım öncesinde açıklanmayan bir otoyolda deneniyor.

Sorumsuz sürücüler 200 sterlin (yaklaşık 3 bin 500 lira) cezaya çarptırılacak.

