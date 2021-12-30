Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, “Görsel Enformasyon” kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanunu onayladı.

Rusçanın zorunlu kullanımı kaldırıldı

Yeni düzenlemeye göre Rusçanın, başta reklam panoları olmak üzere görsel bilgilerde zorunlu kullanımı iptal edildi.

Buna göre, ülkede başta reklam panoları olmak üzere dış ilanlar, fiyat etiketleri, menüler, yol işaretleri, köy ve tarihi mekanların adları gibi görsel bilgiler sadece devlet dili olan Kazakça yazılacak.

Özel işletmelerin talebiyle Kazakçanın yanında başka dil mümkün

Özel işletmelerin isteği üzerine, Kazakçanın yanına Rusça ve diğer dillerin kullanımı da mümkün olacak.

Söz konusu düzenlemeyle Rusçanın görsel bilgilerde zorunlu kullanımı ortadan kalkacak.

Ürün ambalajları ve kamu binası tabelalarındaki ifadeler ise iki dilde yazılmaya devam edecek. Ancak ürün ambalajlarında Kazakça bilginin hatasız verilmesi gerekecek.

Bunun yanı sıra yabancı filmlerin Kazakça çevirileri ile dublajlarının kalitesine önem verilecek.

Kazakça kullanımı sistemleştirilecek

Kazak milletvekili Berik Abdiganiuly, yaptığı açıklamada, söz konusu yasal düzenlemelerin Kazakçanın ülkede hem devlet organları hem de özel sektörde sistemleştirilmesi ve doğru kullanılmasını sağlayacağını vurguladı.

Abdiganiuly, “Bu Kazak dilinin bir bütün olarak reformu bağlamında önemlidir. Ülkemizin Anayasasında belirlendiği statüsüne uygundur” dedi.

Kazakistan anayasasında Kazakça devlet dili statüsünde yer alırken Rusça ise resmi dil olarak belirtiliyor.