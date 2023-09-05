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Dünya
AA 05.09.2023 10:44

Meksika'da çıkan çatışmada 4 kişi deniz piyadelerince öldürüldü

Meksika’nın ABD sınırı yakınındaki Matamoros kentinde çıkan çatışmada silahlı olduğu iddia edilen 4 kişi deniz piyadelerince öldürüldü.

Meksika'da çıkan çatışmada 4 kişi deniz piyadelerince öldürüldü
[Fotograf: AFP]

Tamaulipas İletişim Ofisinden yapılan açıklamada, deniz piyadelerinin bir kaçırma olayının soruşturulmasıyla ilgili yürüttüğü operasyon sırasında çatışma çıktığı bildirildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada silahlı olduğu iddia edilen 4 kişinin öldürüldüğü ve yetkililerin silah ve telsiz ele geçirdiği belirtildi.

Meksika Donanması'ndan yapılan açıklamada, 4 donanma personelinin çatışmaya karıştığı doğrulandı, ancak olay hakkında ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

​​​​​​​Matamoros'taki ABD Konsolosluğundan yapılan açıklamada, çalışanlara, "şehirde meydana gelen silahlı şiddet olayları nedeniyle" yerel saatle 13.30'a kadar sığınaklarda kalma çağrısı yapıldı.

Kartellerin yanı sıra organize suç örgütlerinin Tamaulipas eyaletinde ve Matamoros'ta faal olduğu kaydediliyor.

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