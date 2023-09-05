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Dünya
AA 05.09.2023 10:29

Avustralya, Antarktika'daki bir araştırmacısını acil kurtarma operasyonuyla kurtardı

Avustralya, Antarktika'nın Bailey Yarımadası'nın kuzeyindeki Casey Araştırma İstasyonu'nda görev yapan ve sağlık durumu kötüleşen bir araştırmacıyı acil kurtarma operasyonuyla kurtardı.

Avustralya, Antarktika'daki bir araştırmacısını acil kurtarma operasyonuyla kurtardı
[Fotograf: AP]

Avustralya Antarktika Programı (AAP), istasyonda görev yapan araştırmacıyı tahliye etmek için 2 Eylül'de başlatılan acil kurtarma operasyonu hakkında açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, operasyon kapsamında kullanılan RSV Nuyina adlı buz kırıcısı, geçen hafta Avustralya'dan 3 bin kilometreden fazla güneye yol alarak istasyondan 144 kilometre uzaklıkta bir yere ulaştı, 3 Eylül'de ise yetkililer buradan iki helikopter aracılığıyla istasyona vardı.

Mahremiyetini korumak için ismi ve sağlık durumu hakkında detay verilmeyen araştırmacının gelecek hafta Avustralya'ya varmasının beklendiği, Antarktika'daki araştırma istasyonlarında çalışan diğer tüm kişilerin güvende olduğu aktarıldı.

AAP yetkilileri, 2 Eylül'de, Antarktika'daki Avustralya'ya ait üç kalıcı araştırma istasyonundan biri olan Casey Araştırma İstasyonu'nda görev yapan bir araştırmacının "sağlık durumunun kötüleşmesi" sebebiyle uzman tedavisi alması gerekince acil kurtarma operasyonunun başlatıldığını duyurmuştu.

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