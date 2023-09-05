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Dünya
AA 05.09.2023 09:54

Güney Kore: Kuzey Kore ASEAN için varoluşsal tehdit

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarının, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi ülkeler için "doğrudan ve varoluşsal bir tehdit" olduğunu belirtti.

Güney Kore: Kuzey Kore ASEAN için varoluşsal tehdit
[Fotograf: AA]

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, bugün başlayacak Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi öncesi, Endonezya'da yayın yapan Kompas gazetesine yazılı röportaj verdi.

Yoon, "Kuzey Kore'nin füze provokasyonlarını artırması ve nükleer tehditleri, ASEAN ülkelerine doğrudan ve varoluşsal riskler teşkil ediyor." ifadesini kullandı.

ASEAN ülkeleri arasındaki birliğin, bu tehditlere verilebilecek en iyi yanıt olduğunu belirten Yoon, Hint-Pasifik bölgesindeki barış ve istikrarın doğrudan küresel barış ve istikrar ile bağlantılı olduğunu kaydetti.

Yoon, bugün başlayıp 7 Eylül'e kadar sürecek ASEAN Zirvesi için bugün Endonezya'nın başkenti Cakarta'da olacak.

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