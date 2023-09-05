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Dünya
AA 05.09.2023 09:53

İran'da reformist haber sitesi "basın kanunlarını ihlal ettiği" gerekçesiyle kapatıldı

İran'da reformist çizgide yayın yapan ve ülkenin en çok ziyaret edilen internet haber sitelerinden "entekhab" Basın Kanunu ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi kararlarına aykırı yayın yaptığı gerekçesiyle kapatıldı.

İran'da reformist haber sitesi "basın kanunlarını ihlal ettiği" gerekçesiyle kapatıldı
[Fotograf: Reuters]

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, kapatılma kararı, dün toplanan İslami İrşad ve Kültür Bakanlığına bağlı Basın Denetleme Kurulu tarafından verildi.

"entekhab.ir" uzantılı internet sitesine Basın Kanunu ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi kararlarına aykırı yayın yaptığı gerekçesiyle Basın Kanunu uyarınca el konuldu ve dosya adli makamlara intikal ettirildi.

Ülke medyasında, "entekhab" internet sitesinin Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin "zayıf dış politikasını" eleştiren bir haber nedeniyle kapatıldığı ifade edilirken, sitenin Yayın Yönetmeni Mustafa Fakihi ise kararın gerekçesinin kendisine veya diğer yöneticilere iletilmediğini söyledi.

Reformist çizgide yayın yapan "entekhab.ir" adlı internet haber sitesi, kısa süre önce "İran'ın dış politikası neden bu kadar zayıfladı?" başlığıyla bir video haber paylaşmıştı. Haberde, mevcut hükümetin "saf doğuya bakış stratejisinin" İran'ın bölgesel ve uluslararası düzeyde çekiciliğini ve diplomatik etkisini azalttığı yorumlarına yer verilmişti.

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