Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 05:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da bir gazeteci daha öldürüldü
Meksika'nın kuzeybatısındaki Baja California eyaletinde bir gazeteci daha silahla vurularak öldürüldü.
Meksika basınında yer alan habere göre, ülkede foto muhabiri olarak görev yapan Margarito Martinez, Tijuana kentinde evinin önündeki aracında silahlı saldırıya uğradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Martinez'in başından vurularak hayatını kaybettiğini tespit etti.
Uluslararası medya kuruluşları için çalışan 49 yaşındaki Martinez'in, 10 yıldan bu yana üst düzey suç faaliyetlerini de içeren polis kaynakları ve raporları üzerine çalışmalar yaptığı bilgisi paylaşıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ülkede 2000 yılından bu yana öldürülen gazeteci sayısı 130'u geçti.
Etiketler: Meksika
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