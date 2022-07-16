Haber Giriş: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 17:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Meksika’da askeri helikopter düştü: 14 ölü
[Fotograf: Reuters]
Meksika'da uyuşturucu çetesi lideri Rafael Caro Quintero'nun yakalanması için gerçekleştirilen operasyona katılan bir helikopterin düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.
Meksika Donanma Sekreterliği’nden yapılan açıklamaya göre, Quintero'nun yakalanması için düzenlenen operasyona katılan Black Hawk tipi bir askeri helikopter, Sinaloa eyaletindeki Los Mochis Uluslararası Havalimanı yakınlarında düştü.
Helikopterde bulunan 15 kişiden 14'ü hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: Reuters]
Kazanın, nedeninin araştırıldığı, operasyonla bağlantısına dair bir iz bulunmadığı açıklandı.
ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) en çok aranan 10 kaçak listesinde bulunan uyuşturucu çetesi lideri Quintero, Sinaloa eyaletindeki Choix kenti yakınlarındaki kırsal alanda Meksika donanma personeli tarafından yakalanmıştı.
Etiketler: Meksika
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