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Dünya
AA 30.05.2024 11:29

Meksika'da aşırı sıcaklar nedeniyle "uluyan maymun" ölümleri yayılıyor

Meksika'da aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle görülen "uluyan maymun" ölümlerinin ülkenin birçok eyaletine yayıldığı bildirildi.

Meksika'da aşırı sıcaklar nedeniyle "uluyan maymun" ölümleri yayılıyor
[Fotograf: AA]

Meksika Çevre Bakanlığı, Güney ve Orta Amerika kıtasına özgü uluyan maymunların ölümlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, ülkenin Chiapas ve Tabasco eyaletlerinde görülen ölümler, Campeche ve Veracruz eyaletlerinde de görülmeye başladı.

Yapılan testler maymunların sıcak çarpmasından öldüğünü gösterdi. Ülkedeki mevcut kuraklığın ve maymunların yaşadığı bölgelerdeki su kaynağı eksikliğinin de ölümlerde rol oynadığına dikkat çekildi.

Yetkililer, maymunlar için su tedarikine başlanmasının yanı sıra mobil veteriner tesisi kurulduğunu aktardı.

Güncel ölüm sayısına ilişkin bir açıklama yapılmadı ancak en son geçen hafta 157 uluyan maymunun öldüğü bildirilmişti.

Ülkenin kuzeyindeki bir hayvanat bahçesinde ise susuz kaldıkları için aralarında papağanların da bulunduğu bazı hayvanların hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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