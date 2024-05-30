ABD Ulusal Kalkınma Ajansı: Gazze’de koşullar her zamankinden daha kötü

USAID Başkanı Power, X sosyal medya hesabından İsrail’in saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi’ndeki insani felakete ilişkin paylaşımda bulundu.

İsrail’in saldırıları ve sınır geçişlerini kapatmasının yardımların dağıtımını son derece zorlaştırdığına dikkati çeken Power, “Gazze'de çalışan insani yardım ortaklarımız, koşulların her zamankinden daha kötü olduğunu söylüyor.” ifadelerini kullandı.

Power, Gazze’de ihtiyaç içinde olanlara müdahaleyi hızlandırmak için bağışçı hükümetlerle görüştüğünü de belirtti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 700 bin Filistinli gıda sıkıntısı çekiyor

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 700 bin Filistinli, İsrail'in sınır kapılarını kapalı tutmaya devam etmesi ve kuzey bölgelerine yardım tırlarının girişine izin vermemesi sebebiyle gıda malzemesi eksikliği çekiyor.

Yerel yetkililer ve uluslararası kuruluşlar, bu durumun "kıtlık tehdidini" yeniden gün yüzüne çıkardığını ifade ediyor.

İsrail ordusunun, son dönemde Refah Sınır Kapısı'nı işgal etmesi ve uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Gazze Şeridi'ne gönderilen insani yardım girişinde ciddi düşüş yaşanıyor.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

ABD'de yayın yapan New York Times gazetesinde 24 Mayıs'ta yayımlanan haberde, "İsrail insani yardımlara ilişkin kısıtlamalarını kaldırmazsa, çatışmalar durmazsa ve temel hizmetler yeniden faaliyete geçirilmezse, mayıs ayında Gazze Şeridi'nde kıtlık yaşanacak." ifadesi kullanılmıştı.

Haberde, "Yetersiz beslenmeye karşı sağlık hizmeti ve temiz su gibi olması gereken hizmetler mevcut bulunmadığı müddetçe Gazze'de kıtlığın yaşanması bekleniyor." ifadelerine yer verilmişti.