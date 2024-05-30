ABD'nin Gazze'de 320 milyon dolar harcadığı, 12 gün dayanabilen "yüzer iskele" fiyaskosu

İsrail haber siteleri, ABD'nin, yüzer iskelenin faaliyetlerinin durdurulduğunu duyurmasının, ciddi orandaki maliyeti ve iki hafta dahi dayanamadığı göz önüne alındığında ABD Başkanı Joe Biden ve Washington yönetimi için bir "utanç kaynağı" olduğunu yazdı.

İsrailli ekonomi sitesi Calcalist’e göre, ABD ordusu tarafından Gazze kıyısında 320 milyon dolara inşa edilen yüzer liman, hava şartları ve kuvvetli dalgalar nedeniyle çöktü.

Parçaları İsrail’in güneyindeki Aşdod Limanı'na nakledilecek yüzer iskelenin tamiri ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un tahminlerine göre bir haftadan fazla sürecek.

İsrail'de Ultra Ortodoks Yahudilere (Harediler) yakın Kikar HaShabbat internet sitesi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından inşa edilen geçici yüzer iskelenin, fırtınalı hava yüzünden kıyıdan ayrılarak denizde sürüklendiğinin anlaşılmasının ardından bir kez daha aksaklık yaşandığını aktardı.

Haber sitesi, yüzer iskelenin çöküşünü belgeleyen bir görüntü kaydı hakkında şu ifadeler kullanıldı:

"Dün gece yayınlanan bir videoda, Amerikalıların düşman (Filistinliler) için inşa ettiği geçici iskeleyle alay eden bir İsrail askerinin, kıyıdan uzakta dalgalar üzerinde yüzen ABD iskelesini belgelediği duyulabiliyor.

Geçici iskelede her zaman arızalar ve sorunlar çıkmaya devam ediyor. Geçen cumartesi, iskeleye yanaşacak ABD gemileri, azgın dalgalar nedeniyle dümenlerini Gazze’den İsrail’e kırmak zorunda kaldı. Pazar günü iskele zaten parçalanmıştı."

Yüzer iskele İsrail basınında

The Times of Israel haber sitesi de ABD’lilerin, 1000 askerin katılımı ve karmaşık bir lojistik operasyonla kendilerine 320 milyon dolara mal olan iskeleyi inşa etmek için gösterdiği büyük çabaya rağmen bir dizi başarısızlık nedeniyle yüzer iskelenin çalıştırılmasında zorluklarla karşı karşıya olduklarını ifade etti.

İskelenin faaliyete geçmesinden bu yana dalgaların, iskelenin 4 bölümünü Aşkelon ile Aşdod arasındaki bölgeye sürüklediği ve bunların tekrar çekilerek Gazze kıyısındaki iskeleye geri getirildiği belirtilen haberde, "Bu olaylar, ABD planının ve Kıbrıs'tan Gazze'ye kadar olan deniz koridoru operasyonunun uygulanmasının karmaşıklığını ve zorluğunu ortaya koyuyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail Kanal 12 televizyonu ise iskeledeki çalışmaların durdurulmasını, Biden yönetiminin Gazze Şeridi'ne insani yardımı artırma çabaları açısından "büyük bir utanç" olarak niteledi.

Gazze'deki yüzer iskelenin, faaliyete başlamasının üzerinden iki haftadan kısa süre geçmeden yıkıldığı ve geçici olarak kapatıldığı bilgisini paylaşan kanal, insani yardım amaçlı kurulan iskelenin Başkan Biden'ın Gazze’ye giren insani yardımın kontrolüne ilişkin amiral gemisi projesi olduğunu bildirdi.

Yüzer iskelenin inşasının yaklaşık iki ay sürdüğü ve yalnızca iki haftadan kısa süre önce 17 Mayıs Cuma günü faaliyete geçtiği kaydedildi.

17 Mayıs’tan bu yana yüzer liman üzerinden 137 tırlık yaklaşık 900 ton insani yardım malzemesinin Gazze Şeridi’ne giriş yaptığını aktaran Kanal, 25 Mayıs Cumartesi günü çok sayıda ABD gemisinin zorlu deniz şartları sebebiyle zarar gördüğünü, bir kısmının karaya çıkabildiğini, iskelenin de zarar gördüğünü ancak çalışmaya devam ettiğini belirtti.

İsrailli televizyon kanalı, yaklaşık iki gün sonra aldığı hasar nedeniyle yüzer iskelenin çalışamaz duruma geldiğini vurguladı.

Pentagon, 28 Mayıs’ta, yüzer iskelenin faaliyetinin tamiri tamamlanana dek kısa süreliğine askıya alındığını açıkladı.

Wall Street Journal’a konuşan ABD'li iki askeri yetkili, yüzer iskelenin Gazze’nin hava ve deniz şartlarına uygun olmayabileceğini ifade etti.

ABD ordusunun şiddetli fırtınada zarar gördüğü için Gazze sahilindeki yüzer iskelenin kullanımını askıya aldığını bildiren gazete, bunun ABD’nin Gazze’ye deniz yoluyla insani yardım gönderme çabalarındaki son başarısızlığı olduğunu yazdı.

Yüzer iskelenin açılışı, dev dalgalar ve hava muhalefeti nedeniyle en az bir kez ertelenmişti.

Pentagon'a göre liman, tam operasyonel kapasiteye ulaştığında günlük 150 tıra kadar insani yardımları karşılayabilecek.

ABD, Gazze’ye paraşütle de yardım malzemelerini ulaştırmıştı ancak bu, İsrail’in kontrolündeki sınır kapıları üzerinden geçişlerle karşılaştırıldığında pahalı ve etkisiz olduğu gerekçesiyle eleştirilerin hedefi olmuştu.

ABD’li Newsweek dergisi ise yüzer iskelenin çalışamaz duruma gelmesini "12 gün, 320 milyon dolar. Gazze’deki insani iskelenin kısa ömrü" başlığıyla okurlarına duyurdu.

Dergi, yardımların gemilerden tırlara aktarılmasıyla ilgili lojistik sorunlar, muhtemel silahlı saldırılardan kaynaklanan güvenlik tehditleri ve İsrail ablukası nedeniyle yaşanan yakıt sıkıntısı dahil olmak üzere projenin başından beri pek çok zorlukla karşı karşıya kaldığını ancak son olarak hava şartlarının yüzer iskelenin faaliyetinin durmasına yol açtığını kaydetti.