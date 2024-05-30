İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 7 Filistinli öldü

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda "Zekut" ailesine ait evi bombaladı.

İsrail ordusunun saldırısında 4 Filistinli yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun topçu atışlarıyla 8. Cadde ve fakülte çevresini hedef aldığı, Gazze kentinin batısındaki Tel el-Heva Mahallesi'nde İsrail askerlerinin keskin nişancı saldırılarında da 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nin güney kesimleri İsrail tankları tarafından bombalandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde birçok binayı patlayıcılarla havaya uçurdu, kentin batısındaki Tel Zurub bölgesini topçu atışlarıyla hedef aldı.

İsrail, UAD'nin kararlarına rağmen Refah kentine yönelik havadan ve karadan saldırılarını genişleterek sürdürüyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 171 Filistinli öldürüldü, 81 bin 420 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

