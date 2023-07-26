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Dünya
İHA 26.07.2023 00:25

Meksika’da alkol kontrolü yapan polis alkollü çıktı

Meksika’da alkol kontrolü yapan polis memurunun alkollü olduğu tespit edildi. Görevden uzaklaştırılan polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı.

Meksika’da alkol kontrolü yapan polis alkollü çıktı

Meksika’nın başkenti Mexico City’de gece saatlerinde araç sürücülerine alkol kontrolü yapan polis memurunun çevirmeye takılan bir sürücü tarafından alkollü olduğu fark edildi.

Sürücü, kendisine alkol testini yapan polisle tartıştığı anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Sürücünün polis memuruna, “Nefesin alkol kokuyor, düzgün konuşamıyorsun bile” dediği, polis memuru ise sürücüye, “Hakkımda İçişleri Bakanlığı’na şikayette bulunabilirsiniz, 911 acil yardım hattına bildirebilirsiniz” cevabını verdi.

Görüntülerde ayrıca, polis memurun konuştuğu sırada kelimeleri düzgünce telaffuz etmekte zorlandığı dikkat çekti.

Sürücünün şikayeti sonrası bölgeye gelen Mexico City Vatandaş Koruma Bakanlığı ekipleri, yaptıkları inceleme sonucu kadın polis memurunun alkollü olduğunu tespit etti.

Bakanlık, alkollü memurun derhal görevden alındığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Çevirmeye takılan sürücünün de alkollü olduğu aktarıldı.

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