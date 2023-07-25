Baltık Denizi'nde 1994'te batan Estonya feribotunun rampasına ulaşıldı

BBC'nin haberine göre, MS Estonia feribotunun denizden çıkarılan yükleme rampası, araştırma yapılması için Paldiski Limanı'na taşınacak.

Baltık Denizi'nde feribotun battığı alandaki çalışmalar, Viking Reach araştırma gemisiyle yürütüldü. Araştırma gemisinde, felaketten kurtulan 137 kişiden 2'si, Ants Madar ve Urban Lambertsson da yer aldı.

6 gün süren rampa çıkarma çalışmalarında, su altı aracı kullanıIarak geminin parçaları incelendi.

Feribot, İsveç'ten Estonya'ya giderken 1994'te, dev dalgalar arasında 45 dakikada batmış ve 852 yolcu boğulmuş, 137 yolcu kurtulmuştu.

Feribot kazası hakkında 1997'de, Estonyalı, Fin ve İsveçli uzmanların 230 sayfalık araştırma raporunda kaza nedenine ilişkin, "Pruvanın 56 tonluk büyük giriş-çıkış kapısındaki oynama, 8 metrelik dalga vurduran fırtınanın yoğunluğu ve insan hatası." ifadeleri kaydedilmişti.

Bu rapor, geminin hızla batmasını tam açıklayamadığı gerekçesiyle tatmin edici bulunmamış, kazanın daha önce feribotun giriş çıkış kapısındaki kilitlerde meydana gelen arızadan kaynaklandığını düşünülürken, yapılan bir belgeselde, geminin gövdesinde delik saptanması yeni araştırmaları gündeme getirmişti.

İsveç denizcilik tarihinin en büyük kazalarından "Estonya feribotu", 2005'te yeniden incelenmeye başlanmıştı.