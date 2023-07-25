Açık 23.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.07.2023 22:45

Paşinyan: Ermenistan uzun süre çatışma düzeni içinde yaşayamaz

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın uzun bir süre çatışma düzeni içinde yaşayamayacağını belirterek, Azerbaycan ile ülkesi arasındaki görüşmelerin başarıyla ulaşmasını istediklerini söyledi.

Paşinyan: Ermenistan uzun süre çatışma düzeni içinde yaşayamaz
[Fotograf: Reuters]

Paşinyan, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlediği basın toplantısında güncel gelişmeleri değerlendirdi.

Azerbaycan'la barış anlaşması görüşmelerinin ve Türkiye ile normalleşme sürecinin devam ettiğini anlatan Paşinyan, Azerbaycan'la imzalanacak anlaşmaya Karabağ ve bölgedeki halkın güvenliğinin de dahil edilmesini savunduklarını ancak bu konuda net bir karar alınmadığını kaydetti.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki görüşmelerin başarıya ulaşmasına ihtiyaç duyduklarını aktaran Paşinyan, iki ülke arasındaki konuların değişmediğini ifade etti.

Dünyada Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak tanımayan tek bir ülke olmadığına işaret eden Paşinyan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nda da Karabağ'ın Azerbaycan'ın hakimiyeti altında olduğunun kabul edildiğini anımsattı.

Uluslararası toplumun Karabağ için doğrudan çözüm istediğine dikkati çeken Paşinyan, dünyada yalnız yaşamadıklarını, uluslararası toplumun çıkarlarına göre hareket etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Paşinyan, "Biz bir devletiz ve kanunla, devlet düzeniyle zaten bir aradayız. Ermenistan uzun bir süre çatışma düzeni içinde yaşayamaz. Ekmek, elektrik, yol değil, devletin yok olduğu bir duruma düşebiliriz. Biz Avrupa ve Rusya'nın komşusu değiliz. Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye ve İran'ın komşusuyuz. Sorunların çözümünde öncelikle bu konuyu göz önüne almak zorundayız" ifadelerini kullandı.

ABD'nin barış görüşmelerine dair girişimlerine ilişkin Paşinyan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile birçok kez telefonda görüştüğünü ve barış anlaşması için harcadıkları çabayı takdirle karşıladığını söyledi.

Rusya'nın süreçteki aktifliğinin, Ukrayna konusunun gündemde olması nedeniyle bir miktar azaldığını kaydeden Paşinyan, Avrupa Birliği (AB) ile de durumun aynı olduğunu, meselenin Rusya'nın veya Batı'nın süreçten çıkarılması olmadığını ve sonuç elde etmek istediklerini vurguladı.

ETİKETLER
Ermenistan Nikol Paşinyan Azerbaycan
Sıradaki Haber
İtalya'nın güney bölgelerinde etkili olan orman yangınları nedeniyle 4 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:22
Mersin'de orman yangını
23:18
Askeri araç kazasında 1 asker şehit oldu
23:13
Baltık Denizi'nde 1994'te batan Estonya feribotunun rampasına ulaşıldı
22:52
Bakan Fidan, Beninli mevkidaşı Bakari ile telefonda görüştü
22:30
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılara tepki
22:43
İtalya'nın güney bölgelerinde etkili olan orman yangınları nedeniyle 4 kişi öldü
Antakya'daki orman yangını kontrol altında
Antakya'daki orman yangını kontrol altında
FOTO FOKUS
ABD: Rus uçağı ABD İHA'sını 'chaff fişeği' bırakarak taciz etti
ABD: Rus uçağı ABD İHA'sını 'chaff fişeği' bırakarak taciz etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ