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Meksika'da 93 kişi daha hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle son 24 saatte 93 kişi hayatını kaybetti.
Meksika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 93 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2 bin 154'e, vaka sayısı ise bin 383 artarak 23 bin 471'e yükseldi.
Ülkede salgından iyileşenlerin sayısı da 13 bin 447'ye ulaştı.
Meksika'da ilk COVID-19 vakası 28 Şubat'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta görülmüştü.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 koronavirüs salgını meksikaSon Güncelleme: 4 Mayıs 2020 Pazartesi 17:57
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