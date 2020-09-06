Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre COVID-19 vaka sayısı 6 bin 319 artışla 629 bin 409'a çıktı.

Ülkede, bugüne kadar COVID-19 tespit edilen 438 bin 754 kişi iyileşti.

Meksika'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk can kaybı görülmüştü.