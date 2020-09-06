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Meksika'da 475 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Meksika'da son 24 saatte COVID-19 kaynaklı can kaybı 475 artarak 67 bin 326'ya ulaştı.
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre COVID-19 vaka sayısı 6 bin 319 artışla 629 bin 409'a çıktı.
Ülkede, bugüne kadar COVID-19 tespit edilen 438 bin 754 kişi iyileşti.
Meksika'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.
Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk can kaybı görülmüştü.
Etiketler: meksika vaka sayısı meksika covid-19Son Güncelleme: 6 Eylül 2020 Pazar 10:07
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