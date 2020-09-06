Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 1065 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle COVID-19'dan ölenlerin sayısı 70 bin 626'ya yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 90 bin 632 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 4 milyon 113 bin 811'e çıktı.

Bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı

Böylelikle, Hindistan'da salgının başından bu yana bir günde saptanan COVID-19 vaka sayısı en yüksek rakama ulaşmış oldu.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 3 milyon 180 bin 865 kişi iyileşti.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.