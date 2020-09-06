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Hindistan'da 1 günde 90 binden fazla koronavirüs vakası görüldü
[Fotoğraf: Reuters]
Hindistan'da son 24 saatte 90 bin 632 yeni koronavirüs (COVID-19) vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 4 milyon 113 bin 811'e çıktı.
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 1065 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle COVID-19'dan ölenlerin sayısı 70 bin 626'ya yükseldi.
Hindistan'da son 24 saatte 90 bin 632 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 4 milyon 113 bin 811'e çıktı.
Bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı
Böylelikle, Hindistan'da salgının başından bu yana bir günde saptanan COVID-19 vaka sayısı en yüksek rakama ulaşmış oldu.
Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 3 milyon 180 bin 865 kişi iyileşti.
COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.
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