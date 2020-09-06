Sağlık Bakanlığının verilerine göre vaka sayısı son 24 saatte 51 bin 194 artarak 4 milyon 92 bin 832’ye yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 845 bin 16 vaka ve 31 bin 91 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

COVID-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 278 bin 918 olarak açıklandı.