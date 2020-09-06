Haber Giriş: Kaynak: Reuters
İngiltere'de bıçaklı saldırı paniği
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
İngiltere'nin Birmingham kentinde birden çok bıçaklı saldırı gerçekleştiği bildirildi.
Konuya ilişkin ilk açıklama West Midlands polisinden yapıldı.
Açıklamada, şehir merkezinde bıçaklı saldırı yapıldığına dair bir ihbar geldiği ifade edildi. Bölgede kısa zaman içerisinde birkaç saldırının daha düzenlendiği kaydedildi.
Polis, saldırılarda yaralananların bulunduğunu, ancak kaç kişinin yaralandığının ve bunlardan kaçının durumunun ağır olduğunun netleşmediğini duyurdu.
Etiketler: İngiltere birmingham bıçaklı saldırıSon Güncelleme: 6 Eylül 2020 Pazar 10:08
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