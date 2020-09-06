Konuya ilişkin ilk açıklama West Midlands polisinden yapıldı.

Açıklamada, şehir merkezinde bıçaklı saldırı yapıldığına dair bir ihbar geldiği ifade edildi. Bölgede kısa zaman içerisinde birkaç saldırının daha düzenlendiği kaydedildi.

Polis, saldırılarda yaralananların bulunduğunu, ancak kaç kişinin yaralandığının ve bunlardan kaçının durumunun ağır olduğunun netleşmediğini duyurdu.