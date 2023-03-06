Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi 09:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da 4 ABD vatandaşı silahlı kişilerce kaçırıldı
Meksika'nın Matamoros şehrinde silahlı kişilerin 4 ABD vatandaşını kaçırdığı bildirildi.
ABD Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) yapılan açıklamada, ABD’nin Texas eyaleti sınırındaki Matamoros'a araçla seyahat eden 4 kişinin Meksika'ya girdikten kısa süre sonra ateş altında kaldıkları belirtildi.
Açıklamada, "4 Amerikalı, olay yerinden silahlı adamlar tarafından alınarak araca bindirildi." ifadesine yer verildi.
FBI'ın kaçırılan 4 ABD vatandaşının iadesi ve suçluların tutuklanması için 50 bin dolar ödül koyduğu kaydedildi.
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