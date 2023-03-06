Meksikalı uyuşturucu karteline, Avustralya polisi tarafından büyük darbe vuruldu.

Batı Avustralya Polis Gücü tarafından yapılan açıklamada, Meksikalı karteller tarafından Avustralya’ya ulaştırılmak istenen 2,4 ton kokainin yapılan operasyonla ele geçirildiği ifade edildi.

Avustralya polisi, 28 Aralık 2022’de başlatılan operasyon kapsamında Güney Amerika’dan yola çıkan ve Avustralya açıklarında denize bırakılan paketler halindeki kokainin yerine suçluları tuzağa düşürmek amacıyla içerisinde alçı bulunan paketler bırakıldığı açıkladı.

Bölgeyi havadan kontrol eden güvenlik güçleri sahte uyuşturucu paketlerinin teslim alınmasının ardından takibe başladığı ve dağıtım noktalarını tespit ederek, şüphelileri belirlediği ifade edildi.

Operasyonda 12 kişi tutuklandı Batı Avustralya Polisi komiseri Col Blanch yaptığı açıklamada, 6 hafta süren ve yoğun çabanın harcandığı operasyon sonucunda uyuşturucuyu teslim alan ve dağıtan 12 kişinin tutuklandığı aktararak, 1 milyon 353 bin dolar nakit paranın ele geçirildiğini ifade etti.

Ülke tarihindeki en yüksek miktar Yakalanan uyuşturucu maddenin Avustralya tarihinde ele geçirilen en büyük miktar olduğu belirtilirken, piyasa değerinin ise 676 milyon 800 bin dolar olduğu bildirildi.