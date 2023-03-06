Los Angeles Bölge Yüksek Mahkemesi Yargıcı William C. Ryan, Çarşamba günü yapılan bir duruşmada Hastings'in gerçeklere dayalı olarak masum olduğunu resmen ilan etti, tutuklama ve kovuşturmayı sabıka kaydından temize çıkardı.

Hastings karardan sonra düzenlediği basın toplantısında, “Bu çok şey ifade ediyor. Yargıcın kararı için minnettarım, bugün her şey harikaydı. Hayatımda ilerlemeye hazırım. Şu anda mutlu bir adamım” dedi.

69 yaşındaki Hastings, 1983 saldırısına ait DNA'nın başka bir zanlıyı tanımlamasının ardından ekim ayında hapishaneden serbest bırakılmıştı.

California State News Room'daki habere göre , cinayet sırasında tanıkların mazeretini desteklemesine ve olay yeri ile ilgili hiçbir fiziksel kanıt olmamasına rağmen, suçtan ömür boyu hapis cezası çekiyordu.

Saldırıdan kısa bir süre sonra toplanan bir cinsel saldırı kitinden alınan oral sürüntü, Haziran 2022'de test edildi.

DNA kesin olarak Hastings'e ait değildi ve 2020'de adam kaçırma ve tecavüzden hapis cezasını çekerken ölen Kenneth Packnett'i işaret ediyordu.

Duruşma sırasında, Bölge Savcısı Yardımcısı Martha Carrillo, Hastings'e Los Angeles Bölge Savcılığı adına özür yayınladı.

Carrillo ayrıca Hastings'in kanıtlar üzerinde DNA testi yapılması yönündeki önceki taleplerini dikkate almadığı için özür diledi.

Sicili temizlenen Hastings, "hayattan zevk almaya" odaklanmak istediğini söyledi.

Şu anda bir girişimcilik eğitim kampına katılıyor ve evsiz topluluklarla sosyal yardım gerçekleştiriyor.