MH370 sefer sayılı uçak, 8 Mart 2014'te Kuala Lumpur'dan Pekin'e giderken kaybolduğunda dünyanın en büyük havacılık gizemlerinden biri haline geldi.

2018'de Malezya, uçağı Hint Okyanusu'nun güneyinde aramak için Ocean Infinity ile anlaştı ve uçağı bulması halinde 70 milyon dolar kadar ödemeyi teklif etti.

Ancak operasyonu kısa sürdü.

Kaybolan yolcularının aileleri tarafından kurulan Voice370 isimli grup, deniz robotiği firması Ocean Infinity'nin bu yaz çalışmalara başlamayı umduğunu söyledi ve Malezya hükümetine şirketten gelecek herhangi bir fiyat teklifini "şartlı ödeme" temelinde kabul etme çağrısı yaptı.

Buna göre şirket yalnızca uçağın yerini tespit etmekte başarılı olursa ödeme alabilecek.

Kuala Lumpur- Pekin seferi yapan Malezya Havayollarına ait MH370 sefer sayılı yolcu uçağı 8 Mart 2014 tarihinde beraberindeki 239 yolcusuyla birlikte kayıplara karıştı.

Yapılan çalışmalarda yolculara ve uçağın konumuna dair bir ize rastlanmadı. Uçağın bazı parçaları farklı bölgelerde tespit edildi.

Malezya, Çin ve Avustralya'nın iki yıl süren ve 135 milyon dolar harcanan sualtı arama çalışmaları sonuçsuz kaldı ve 2017 yılı ocak ayında sona erdi.

Malezya 2018 yılında uçağı bulmaları halinde 70 milyon dolar ödeme teklifiyle okyanus tabanında araştırmalar yapabilen Ocean Infinity ile anlaştı fakat şirketin çalışmaları da sonuç vermedi.