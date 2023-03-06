Kısa süre içerisinde görevi devretmesi beklenen Başbakan Li Keqiang, kongrede yaptığı konuşmada, "Çin'i bastırmaya ve kontrol altına almaya yönelik dış girişimlerin arttığını" söyledi.

Li, “Silahlı kuvvetler, askeri eğitimi ve genel olarak hazırlığını yoğunlaştırmalı” dedi.

Ayrıca kongrede ülkenin 2023 yılındaki büyüme hedefi yüzde 5 olarak açıklandı.

Pekin'in 225 milyar dolarlık askeri bütçesi, kendisinden dört kat daha büyük olan ABD'nin askeri bütçesinin yanında hâlâ zayıf kalıyor.

Çin'in askeri harcamaları ekonomik büyüme beklentilerinin üzerinde artırması, silahlı kuvvetlerini güçlendirme konusundaki kararlılığının da göstergesi olarak yorumlanıyor.