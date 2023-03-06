Sunak, Pazar günü Mail on Sunday'e verdiği röportajda, "Yasa dışı göç İngiliz vergi mükellefleri için adil değil, buraya yasal olarak gelenler için adil değil ve suç çetelerinin ahlaksız ticaretlerini sürdürmelerine izin verilmesi doğru değil. Öyleyse kusura bakmayın, buraya yasa dışı yollardan gelirseniz kalamazsınız." dedi.

Geçici olarak Yasa dışı Göç Yasa Tasarısı olarak adlandırılan yeni yasa, ülkeye küçük gemiler kullanarak giren kişilerin sığınma taleplerini İngiliz yasalarına göre kabul edilemez hale getirmeye çalışacak.

Bu tür göçmenler İngiltere'den "makul olan en kısa sürede" Ruanda'ya veya "güvenli bir üçüncü ülkeye" götürülecek.

Yasayı ihlal eden sığınmacıların da İngiltere'ye dönmesi yasaklanacak.

İngiltere hükümetinin uygulayamadığı Ruanda planı

İngiltere ve Ruanda, 2022'de sığınmacıların Afrika ülkesinde sığınma talebinde bulunmalarına izin verileceği beş yıllık bir 'sığınma ortaklığı düzenlemesi' üzerinde anlaştılar.

Ancak, İngiltere hükümetinin insanları Ruanda'ya sınır dışı etme girişimleri şimdiye kadar mahkemeler tarafından engellendi.

İnsan hakları savunucuları da planı ağır bir şekilde eleştirdi.

İngiltere'ye girmek isteyen sığınmacılar, BM'nin Mülteci Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafından korunan haklara sahip.

Mail on Sunday'e göre Yasadışı Göç Yasa Tasarısı, BM'nin mülteci sözleşmesini etkili bir şekilde atlatacak bir "hak ihlaline" sahip olacak .

İngiltere'de 160 binden fazla göçmen, sığınma başvurularıyla ilgili kararları bekliyor ve başvuranların beşte biri Arnavutluk'tan geliyor.