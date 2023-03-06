The Times Of Israel'de yer alan habere göre Ulaştırma Bakanı Miri Regev, Arkia ve Israir gibi diğer havayollarına teklif vermeyi planlıyor .

Kudüs Postası, ulusal havayolunun, iktidar koalisyonunun önerdiği yargı reformları üzerine ülkede büyük protestoların başlaması nedeniyle görev için gönüllü olacak herhangi bir pilot veya kabin ekibi üyesi bulamadığını söyledi .

El Al, personel sorununu "diğer nedenlerin yanı sıra" başbakan tarafından talep edilen uçak olan Boeing 777'yi uçurmaya yetkili pilotların eksikliğinden sorumlu tuttu .

Basında çıkan haberlerde, havayolu çalışanlarının, hükümetin planladığı yargı revizyonuna karşı oldukları için gönüllü olmaya isteksiz oldukları ileri sürüldü.

Netanyahu'nun perşembe günü İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşeceği Roma'ya uçması ve Cumartesi günü İsrail'e dönmesi planlanıyor.

Netanyahu'nun İtalya gezisini önümüzdeki hafta Almanya'ya yapacağı ziyaretle sürdürmeyi planladığı bildiriliyor.