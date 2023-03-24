Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Lopez Obradror, rahiplerin katili olan "El Chueco" lakaplı Jose Noriel Portillo Gil'in cesedinin Sinaloa eyaletine bağlı Choix kırsalında bulunduğunu söyledi.

Chihuahua Eyalet Başsavcılığı açıklamasında, Gil'in cesedinin kız kardeşi tarafından teşhis edildiğini belirtti.

Turist rehberi Petro Palma, silahlı kişilerden kaçarken sığındığı kilisede, rahipler 79 yaşındaki Campos Morales ve 80 yaşındaki Mora Salazar ile uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Meksika'daki İsa Derneği ve Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu, o dönem saldırıya sert tepki göstermiş ve katil zanlısının yakalanmasını talep etmişti.

Lopez Obrador da kapsamlı soruşturma sözü vermiş ve sorumluların yakalanması için ödül vaadinde bulunmuştu.