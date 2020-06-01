Ülkede tespit edilen COVID-19 vaka sayısı da 3 bin 152 artışla 90 bin 664'e ulaştı.

Meksika'da 27 Mayıs'ta COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk COVID-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.