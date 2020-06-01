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Meksika'da 151 kişi daha hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
Meksika'da COVID-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 151 artarak 9 bin 930'a yükseldi.
Ülkede tespit edilen COVID-19 vaka sayısı da 3 bin 152 artışla 90 bin 664'e ulaştı.
Meksika'da 27 Mayıs'ta COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk COVID-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 koronavirüs salgını meksikaSon Güncelleme: 1 Haziran 2020 Pazartesi 09:17
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