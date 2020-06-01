Haber Giriş: Kaynak: AA
İran'da 4,7 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
İran'ın güneyindeki Fars eyaletine bağlı Honc kentinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Fars eyaletine bağlı Honc kenti olan 4,7 büyüklükteki deprem, yerel saatle 04.29'da kaydedildi.
Depremin 2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Etiketler: iran deprem honc fars eyaletiSon Güncelleme: 1 Haziran 2020 Pazartesi 06:24
Son Haberler
- 06:31
- 05:24
- 04:58
- 04:43
- 04:04
Sıradaki Haber
Nijerya'da vaka sayısı 10 bini geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz