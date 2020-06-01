Haber Giriş: Kaynak: AA
Nijerya'da vaka sayısı 10 bini geçti
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edilen kişi sayısı 10 bini aştı.
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkede COVID-19 vaka sayısının son 24 saatte 307 artarak 10 bin 162'ye ulaştığı bildirildi.
Ülkede COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 14 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 287'ye çıktığı belirtilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 3 bin 7 olduğu kaydedildi.
Nijerya'da vaka sayısının en fazla olduğu bölgeler Lagos (4 bin 943), Kano (954), başkent Abuja (660), Katsina (348), Ogun (273) ve Borno (271) oldu.
Etiketler: nijerya vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 1 Haziran 2020 Pazartesi 05:24
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