Meksika'nın Tamaulipas eyaletindeki bir sınır kasabasında, çete savaşlarında öldürüldüğü düşünülen 21 kişinin kömürleşmiş bedenlerine ulaşıldı.
CNN International'ın haberine göre, bölgede yanmış araçların da bulunduğu belirtildi.
Cesetler ve araçlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın perşembe günü ziyaret ettiği Texas McAllen'in yaklaşık 90 kilometre batısında bulundu.
Yetkililer, şiddet olaylarının sıklıkla yaşandığı bilinen sınır eyaleti Tamaulipas'taki olay hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Bir yetkili tarafından Reuters'la paylaşılan fotoğraflar, ölen kişilerin, yakılmış taşıtların yanı sıra, çalılıklardaki toprak yol boyunca dağılmış durumlarını gösterdiği belirtildi.
Kaynak: Reuters, CNN International