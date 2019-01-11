Bilim insanları kanserli tümöre uygulanan kimyasal ilaçların, damara yerleştirilen süngerimsi bir emici cihaz ile kan dolaşımına girmesinin engellenmesi yoluyla yan etkilerinin önemli ölçüde azaltılabileceğini gösteren deneyler yaptı.

ACS Central Science adlı bilimsel yayında yer verilen sonuçlar, kemoterapinin bulantı ve saç dökülmesi gibi yan etkilerinin giderilmesi yönünde umut verici görülüyor.

Araştırmacılar, şimdiye dek sadece domuzlar üzerinde denenen yöntemin insanlara uygulanacağı yeni testler yapmak istiyor.

California Üniversitesi'nden Dr Nitash Balsara, bu deneylerin iki yıl içinde başlayabileceğini söylüyor.

Kaynak: BBC, ACS Central Science