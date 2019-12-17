Polis ile uyuşturucu kartelleri arasında çatışmaların en yoğun yaşandığı ülkelerden biri Meksika.

Ülkede çok sayıda polis, karteller tarafından öldürülüyor.

Polise yönelik çeşitli saldırılarda sadece son 1 hafta içerisinde 12 polis öldürüldü.

Polisleri forma sokmak isteyen hükümet, "sağlıklı polis" programını devreye soktu.

Başkent Meksiko'da yaklaşık bin polis, programa katılarak hem kilo vermeye başladı hem de bin peso (yaklaşık 300 Türk Lirası) kazandı.

Meksika, dünyadaki obez nüfus sayısında ilk sırada yer alıyor.

Kaynak: AFP