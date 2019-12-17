Dünya
Meksika hükümeti polisleri forma sokmak için kolları sıvadı17 Aralık 2019 Salı 09:27 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 10:33
Meksika'nın başkenti Meksiko'da, kilolu polisleri forma sokmak için "sağlıklı polis" uygulaması devreye sokuldu. Programa katılan polisler hem kilo veriyor hem de aylık bin peso ek gelir elde ediyor.
Polis ile uyuşturucu kartelleri arasında çatışmaların en yoğun yaşandığı ülkelerden biri Meksika.
Ülkede çok sayıda polis, karteller tarafından öldürülüyor.
Polise yönelik çeşitli saldırılarda sadece son 1 hafta içerisinde 12 polis öldürüldü.
Polisleri forma sokmak isteyen hükümet, "sağlıklı polis" programını devreye soktu.
Başkent Meksiko'da yaklaşık bin polis, programa katılarak hem kilo vermeye başladı hem de bin peso (yaklaşık 300 Türk Lirası) kazandı.
Meksika, dünyadaki obez nüfus sayısında ilk sırada yer alıyor.
Kaynak: AFP
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