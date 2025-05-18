Az Bulutlu 15ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.05.2025 06:47

Meksika donanmasına Brooklyn Köprüsü'ne çarptı

Meksika donanmasına ait bir eğitim gemisinin New York'taki Brooklyn Köprüsü'ne çarpması sonucu en az 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

Meksika donanmasına Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
[Fotograf: AFP]

Meksika donanmasına ait bir eğitim gemisinin New York'taki Brooklyn Köprüsü'ne çarpması sonucu en az 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

Geminin Brooklyn Köprüsü'ne çarptığı anlar sosyal medyada kısa sürede yayılırken, yetkililer 4'ü ağır en az 19 kişinin yaralandığını açıkladı.

277 mürettebatı bulunan gemi, köprünün yol güvertesine çarptı

Yerel saatle akşam 20.26'da meydana gelen kazada, 277 mürettebatı bulunan gemi, köprünün yol güvertesine çarptı.

Geminin direkleri koptu ve bazı bölümleri kısmen çöktü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kazanın ardından yaralılara acil yardım ulaştırılırken, gemi daha sonra kıyıya çekildi ve köprü yeniden trafiğe açıldı.

ETİKETLER
ABD Meksika
Sıradaki Haber
Hamas: İsrail'in Gazze'de sivillerin kaldığı çadırları vurması yeni bir vahşet suçudur
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:14
Sardes Antik Kenti'nde gece müzeciliği başlıyor
05:15
Seyir halindeyken yanan araç küle döndü
04:13
Hamas: İsrail'in Gazze'de sivillerin kaldığı çadırları vurması yeni bir vahşet suçudur
03:10
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
03:42
İstanbul'da 7 katlı binanın çatısında yangın
01:57
Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
Gazze'de "bir kap yemek" izdihamı
Gazze'de "bir kap yemek" izdihamı
FOTO FOKUS
Kayalıklardan düşen genci sahil güvenlik ekipleri kurtardı
Kayalıklardan düşen genci sahil güvenlik ekipleri kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ