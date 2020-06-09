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Meksika Devlet Başkanı COVID-19 testi yaptırmayı planlamıyor
[Fotoğraf: Reuters]
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, temas ettiği üst düzey bir ismin koronavirüse (COVID-19) yakalanmasının ardından virüs için test yaptırmayı planlamadığını söyledi.
Meksika'da Sosyal Güvenlik Sistemi Yöneticisi Zoe Robledo'nun, Tabasco eyaletinin başkenti Villahermosa'daki bir etkinlikte Obrador ile bir araya gelmesinden 2 gün sonra yaptırdığı COVID-19 testi pozitif çıktı.
Etkinliğe Meksika Devlet Başkanının güvenlik kabinesinin üyeleri de katılırken, Obrador, "Test yaptırmayacağım çünkü bende semptomlar yok. Çok şükür iyiyim, sağlığıma dikkat ediyorum ve güvenli mesafeyi koruyorum." açıklamasını yaptı.
Meksika Devlet Başkanı Obrador, ülkenin güneydoğusuna 1 hafta süren gezisinin ardından 7 Haziran'da başkent Meksiko'ya dönmüştü.
Obrador'un gezisi, COVID-19 salgınında vaka sayısının yüksek olduğu bir dönemde yanlış bir mesaj gönderdiği gerekçesiyle eleştirilmişti.
Etiketler: obrador meksika devlet başkanı COVID-19 testiSon Güncelleme: 9 Haziran 2020 Salı 11:17
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