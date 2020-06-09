ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi dünya genelinde protestolara neden oldu.

İngiltere'deki gösterilerde eylemciler köle taciri Edward Colston'ın heykelini yıktı. Closton, denize attığı insanlar için sigortalardan tazminat talep etmesiyle meşhur bir köle taciriydi. 17'nci yüzyılda köle tacirliği yapan Colston'ın heykelinin yıkılmasına İngiliz yönetiminin gösterdiği tepki de ülkenin sömürgeci geçmişini hatırlatan manidar bir çıkış olarak dikkatleri çekti.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, heykelin yıkılmasını "tamamen utanç verici" sözleriyle niteledi.

Bir köle tacirinin heykelinin bugüne kadar varlığını koruması, batının geçmişindeki sömürgecilik ve ırkçılığı zihnen beslemeye devam ettiğinin yalnızca küçük bir örneği.

100 bin Kenyalı canavarca yöntemlerle katledildi

Batı'daki refahın temelinde yatan tarihe yapılan kısa bir yolculuk, aslında birçok ülkenin soykırım ve ırkçılık marifetiyle zenginleştiği ve bugün dahi bu mirastan beslenmeye devam ettiğini gözler önüne seriyor.

İngiltere, 1950’li yıllarda Kenya’da sömürgeciliğine karşı başlatılan Mau Mau ayaklanmasını bastırırken, 310 bin insanı toplama kamplarına kapattı, 1 milyondan fazla insanı da köylere hapsetti.

Olaylar sırasında 100 bin Kenyalı canavarca yöntemlerle katledildi veya açlıktan öldü.

İngiltere'nin acımasız sömürgeci politikaları nedeniyle Hindistan'da 1876'da patlak veren açlık sonucunda da en az 12 milyon Hintli hayatını kaybetti.

Afganistan'da 10 yılda 100binden fazla sivil hayatını kaybetti

Afrika'dan ABD'ye köle olarak götürülen siyahiler yıllarca en ağır muamelelere maruz kaldı.

Siyahi vatandaşlar 1863'te kağıt üzerinde özgürlüklerini 1964'te ise sivil haklarını aldı. Ancak siyahiler toplumda hep öteki olarak kaldı, ayrımcılık bugüne kadar devam etti.

George Floyd'un ölümü ise ülkede bu zihniyetin değişmediğinin son bir örneği oldu.

Washington'ın "demokrasi götürdüğünü" iddia ettiği Afganistan'da ise BM raporlarına göre 10 yılda 100 binden fazla sivil hayatını kaybetti.

Fransa'nın soykırım geçmişi karanlık

Fransa, soykırım konusunda geçmişi karanlık sayfalarla dolu bir diğer ülke.

Fransa'nın 132 yıl işgali altında kalan Cezayir'de 1 buçuk milyon kişi acımasızca katledildi.

Almanya'nın karanlık geçmişi bugüne de yansıyor

1904’te Namibya’yı sömürgeleştiren Almanya ise bir yıl içinde en az 75 bin insanı katletti. Almanya'nın karanlık geçmişi bugüne de yansıyor.

Ülkede yabancı düşmanlığını hedef alan aşırı sağcı hareketler giderek güçleniyor. Aşırı sağ kaynaklı suçlardaki artış 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9 artarak 22 bini aştı. Ülkede Türkler de birçok kez ırkçı saldırılara hedef oldu.

Nasyonal Sosyalist NSU örgütü 2000 ile 2007 arasında sekizi Türk toplam 10 kişiyi katletti.