Haber Giriş: Kaynak: AA
Malezya'da 269 Arakanlı sığınmacı gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Myanmar'daki etnik ayrımcılık ve şiddetten kaçarak Malezya'ya yasa dışı yollarla giren 269 Arakanlı sığınmacı gözaltına alındı.
Malezya Sahil Güvenlik Biriminden yapılan açıklamada, gece saatlerinde ülkenin batı kıyısındaki Langkawi Adası'na yanaşan bir sığınmacı gemisinin durdurulduğu bildirildi.
Sahil güvenlik ekiplerinin, gemiden denize atlayan 53 sığınmacı ile gemideki 216 sığınmacıyı gözaltına aldığı kaydedildi.
Sığınmacıların Arakanlı olduğu ve geri gönderileceği açıklandı.
Malezya, 17 Nisan'da deniz yoluyla ülkeye giriş yapmaya çalışan 200 Arakanlı sığınmacıyı koronavirüs (COVID-19) tehlikesinden ötürü geri çevirmişti.
Etiketler: Arakan Malezya myanmar arakanlılarSon Güncelleme: 9 Haziran 2020 Salı 10:33
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