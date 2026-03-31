AA 31.03.2026 10:04

Meksika, ABD'deki gözaltı merkezlerinde ölen vatandaşlarıyla ilgili hukuki adım atacak

Meksika, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) gözaltı merkezlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarıyla ilgili hukuki girişimlerde bulunulacağını açıkladı.

Meksika, ABD'deki gözaltı merkezlerinde ölen vatandaşlarıyla ilgili hukuki adım atacak

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Los Angeles kentinde yaptığı açıklamada, ABD'nin göç politikalarını kınadı.

Sheinbaum, gözaltı merkezinde vatandaşlarının öldüğü bir davaya müdahil olup konuyu Amerika Devletleri Örgütü'ne (ADÖ) taşıyacaklarını belirtti.

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, ayrıca, söz konusu merkezlerdeki yetersiz tıbbi hizmetlere ilişkin kaygılarını içeren mektupları da ADÖ üyelerine ileteceğini kaydetti.

ICE, 51 yaşındaki Meksika vatandaşı Jose Guadalupe Ramos-Solano'nun geçen hafta çarşamba günü California'daki bir gözaltı merkezinde hayatını kaybettiğini duyururken, Meksika'nın Los Angeles Başkonsolosluğu ise Ramos-Solano'nun Trump'ın göreve başlamasından bu yana ICE gözaltısında hayatını kaybeden 14. Meksika vatandaşı olduğunu açıkladı.

Meksika Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Koruma ve Stratejik Planlama Genel Müdürü Vanessa Calva Ruis ise Ramos-Solano'nun ölümünün "yalnız bir olay değil, endişe verici ve kabul edilemez bir eğilimin yansıması" olduğunu vurguladı.

Calva Ruis, "Adaleti sağlamak için tüm hukuki, diplomatik ve çok taraflı yolları tüketeceklerini" dile getirdi.

ICE, "Ramos-Solano'nun gözaltında sürekli tıbbi bakım gördüğünü savunup yetersiz tıbbi hizmet iddialarını reddetti. Ailenin avukatı Jesus Eduardo Arias ise ölüm nedeninin bağımsız adli soruşturmayla araştırılacağı bilgisini paylaştı.

Öte yandan, ​​​​​​​Sheinbaum daha önce mart ayında Florida'da gözaltı merkezinde intihar sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki Meksika vatandaşı için "kapsamlı bir soruşturma" istemiş ve Washington'a diplomatik nota göndermişti.

Sıradaki Haber
Trump'ın, Hürmüz Boğazı kapalı kalsa da İran'a saldırıları sonlandırmaya hazır olduğu iddia edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:22
İşsizlik rakamları açıklandı
10:19
Bakan Kurum'dan milli maç öncesi Zey Köyü'nden anlamlı paylaşım
10:11
BIST 100 güne yükselişle başladı
10:10
Anket: ABD'lilerin çoğu Başkan Donald Trump'ın performansından memnun değil
10:04
Marmaris Belediyesi'nde rüşvet soruşturması: 4 tutuklama
10:04
WEF: Türkiye, küresel değer zincirlerinde rolünü güçlendirmek için elverişli konumda
