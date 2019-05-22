İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, İngiltere Başbakanı Theresa May'in yeni Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) anlaşmasını parlamentoya sunacağını duyurmasının ardından, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Varadkar, yeni Brexit anlaşmasının, müzakerelerde kilit öneme sahip İrlanda için kabul edilebilir gibi göründüğünü söyledi.

İrlanda ulusal yayın kuruluşu RTE'ye konuşan Varadkar, “Henüz yayınlanmadı (yeni Brexit anlaşması), bu yüzden resmi bir görüşümüz yok. Duyduğum kadarıyla tamam gibi görünüyor ve kabul edilebilir” ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, dördüncü kez parlamentoya sunacağı Brexit anlaşmasının kabulü durumunda, ikinci referanduma gidilmesine dair oylama yapılabileceğini açıklamıştı.

May, parlamentonun Brexit anlaşmasını onaylaması için "son bir şans" olduğunu belirterek, anlaşmanın kabulü durumunda parlamenterlerin ikinci bir referandum yapılıp yapılmayacağına ilişkin oy verebileceğini söylemişti.

Yasa tasarısında, parlamenterlerin tedbir maddesi, Gümrük Birliği, ticaret anlaşması, işçi hakları ve çevrenin korunması konularındaki endişelerinin giderilmesine odaklanan May, ayrıca ikinci bir referanduma da gidilebileceğini vurgulamıştı.

Brexit krizi

Ülkede 23 Haziran 2016’da yapılan referandumda halk, yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile AB'den ayrılma kararı almıştı. 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, parlamenterlerin May'in AB'yle vardığı anlaşmayı onaylamaması nedeniyle önce 12 Nisan'a, daha sonra da 31 Ekim'e ertelenmişti.

İngiltere Başbakanı May geçen hafta, anlaşmanın haziran başında dördüncü kez parlamentoya sunulacağını belirtmişti.

Kaynak: Reuters