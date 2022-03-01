Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 18:54Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Mastercard ve Visa'dan Rusya’ya yaptırım
Mastercard ve Visa, yaptırımların ardından Rus finans kurumlarını engelledi.
Mastercard ve Visa, ABD tarafından Rusya’ya uygulanan yaptırımlar doğrultusunda çok sayıda Rus finans kuruluşunu ödeme ağından engellediğini duyurdu.
Bunun yanı sıra iki şirket de bu süreçte düzenleyici kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışarak ileride gelebilecek yeni kararlara uyum sağlayacaklarını açıkladı.
İki şirket, yaptırım kararına ek olarak bu süreçte Ukrayna’nın yanında olduklarını gösterme amacıyla ülkeye 2’şer milyon dolar insani yardım yapma kararı aldı.
Rus vatandaşları da söz konusu yaptırım kararları nedeni para çekimini durdurulacağı iddiasıyla ATM’lerde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı.
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