Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı büyük göç dalgasını da başlattı. Sivil halk, komşu ülkelere göç ediyor. Türk vatandaşları için de Kiev büyükelçiliği bir tren kaldırılacağını açıkladı.

Elçiliğin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemize dönüşünüzün sağlanmasını teminen, bugün saat 19:00’da Kiev’den bir tren kaldırılması planlanmaktadır. Sokağa çıkma yasağı başlamadan önce saat 18:00'e kadar, güvenliğinize azami özen göstermek suretiyle, Kiev Merkezi Tren Garı’na gitmeniz beklenmektedir."