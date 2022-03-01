İİT'nin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, BMGK'nın Husilerin terör örgütü olduğu yönündeki kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, İİT Genel Sekreterliği'nin "Körfez girişimi, yürütme mekanizmaları, kapsamlı ulusal diyaloğun sonuçları ve BMGK'nın 2216 sayılı kararı doğrultusunda siyasi çözüm çabalarına desteği" vurgulandı.

Kararın "Husi milislerinin ve destekçilerinin eylemlerine son verilmesine katkıda bulunması" temenni edilen açıklamada, BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in çabaları takdirle karşılandı.

Açıklamada, "Husi milislerinin füze, insansız hava aracı, silah ve maddi güç elde ederek Yemen halkına, uluslararası denizciliğe ve komşu ülkelere yönelik tehdidi sınırlandırılacaktır" ifadelerine yer verildi.

KİK Genel Sekreteri Nayif Felah Mubarek el-Hacraf da KİK'in internet sayfasında yayınlanan açıklamasında, BMGK'nın kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hacraf, BMGK'nın bu kararının, Husilerin faaliyetlerine son verilmesine, Yemen halkının kanının dökülmesinin durdurulmasına, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) hedef alan füze, silah ve insansız hava araçları tedarikinin durdurulmasına katkıda bulunmasını arzuladığını dile getirdi.

Genel Sekreter Hacraf, KİK'in Yemen krizini sona erdirme ve Yemen krizine kapsamlı bir siyasi çözüm bulmama çabalarını destekleme konusundaki kararlı tutumunu vurguladı.

BMGK, HUSİ'lere yönelik uluslararası silah ambargosu yaptırımlarının süresini uzattı

BMGK, dün aldığı kararla, Yemen'deki Husi milisleri ilk kez "terör örgütü" olarak tanımlarken örgüte yönelik uluslararası silah ambargosu yaptırımlarının süresini uzattı.

İngiltere’nin konseye sunduğu ilgili tasarı, 15 üyeden 11'inin oyu ile kabul edildi. İrlanda, Meksika, Brezilya ve Norveç oylamada çekimser kaldı.

Kabul edilen tasarı, üye devletlere "kara ve deniz yolları üzerinden silah ve bileşenlerinin kaçakçılığıyla mücadele çabalarını artırma" çağrısında bulunuyor ve tüm üye devletlerden bu tür aktarımları önlemek için yükümlülüklerini yerine getirmesi isteniyor.

Karara İran'dan tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Yemen'deki Husileri "terör örgütü" olarak kabul etmesinin bu ülkedeki barış sürecini olumsuz etkileyeceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade, BMGK'nın Husiler aleyhinde aldığı karara ilişkin açıklama yaptı.

Karara tepki gösteren Hatibzade, "Maalesef saldırgan koalisyon ülkelerinin lobi faaliyetlerinin etkisi altında alınan bu karar, siyasi süreci yeniden başlatmaya yönelik mevcut çabaların aksine barış süreci için olumsuz sonuçlar doğuracak ve çatışmanın taraflarının pozisyonlarını birbirlerinden daha da uzaklaştıracaktır" ifadelerini kullandı.